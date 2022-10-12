Німеччина в середу анонсувала постачання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну. Про це повідомляє «Європейська правда».

«Зустріч формату "Рамштайн" відбувається в особливий час: ракетні удари й часткова мобілізація Росії, псевдореферендуми й контрнаступ України. Координуємо нашу поточну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні передадуть додаткові PzH2000 і MARS II», – повідомило федеральне міністерство оборони Німеччини у Twitter. Скільки саме озброєння отримає Україна, не уточнюється.

Panzerhaubitze 2000 – німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Вона побудованому на базі вузлів та агрегатів танка Leopard-2. Для стрільби використовуються стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект САУ складається з 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом – 30 км.

САУ «Panzerhaubitze 2000» (PzH 2000)

РСЗВ Mars II (Mіttlere A rtillerie Raketen System) – німецька реактивна система залпового вогню, яка була прийнята на озброєння Бундесверу в 1990 році. Ця пускова установка на гусеничному шасі фактично є ліцензійною копією американської M270 MLRS з незначними доопрацюваннями.

Артилерійська частина системи складається з двох одноразових блоків, в кожному з яких розміщується по шість транспортно-пускових контейнерів (ТПК) з реактивними боєприпасами калібру 227 або 237 мм. Забезпечується максимальна дальність ураження цілей на відстані 45 000 – 70 000 м, в залежності від боєприпасів.

РСЗВ Mars 2 (M270 MLRS-E) Збройних сил Німеччини

До слова, напередодні для оборонної війни проти росіян українські військові отримали ще 4 нові американські реактивні системи залпового вогню HIMARS. Також Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM.