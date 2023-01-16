ЗРК Patriot прикриватиме територію навколо вантажного складу в Замості, розташованому за 30 км від польсько-українського кордону

Німеччина розпочала відправку до Польщі зенітно-ракетного комплексу Patriot. Спочатку передислокують військових, за ними – техніку, пише німецьке видання Der Spiegel.

Як повідомляється, перші військові Бундесверу, які керуватимуть комплексом Patriot, повинні вирушити з Передньої Померанії вже у понеділок, 23 січня. Найближчими днями почнеться передислокація самого комплексу.

У Польщі наданий Німеччиною комплекс Patriot охоронятиме інфраструктуру, повʼязану з доставленням військової допомоги Україні.

ЗРК Patriot прикриватиме територію навколо вантажного складу в Замості, розташованому за 30 км від польсько-українського кордону. Згідно з планом, там розгорнуть три батареї Patriot і близько 600 солдатів.

Як інформував ZAXID.NET, після інциденту з падінням ракети в польському селі Переводів під час масованого обстрілу України російськими окупантами Німеччина запропонувала відправити в Польщу свої ЗРК. Натомість у Польщі запропонували Берліну направити Patriot в Україну.

В уряді ФРН така заява викликала роздратування, і в результаті Німеччина відмовилася від такої ідеї. Зрештою, Польща офіційно погодилася на розміщення комплексів ППО на своїй території для захисту повітряного простору.