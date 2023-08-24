Пуск далекобійної ракети із ЗРК Patriot

Німеччина у четвер, 24 серпня, відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

Як стало відомо з переліку обладнання, яке Берлін передав протягом останнього тижня, Німеччина вперше передала Україні ракети до ЗРК Patriot. Окрім них за останній тиждень Україна отримала десять систем для виявлення безпілотників, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 ваговозів Zetros та 510 тис. патронів до вогнепальної зброї

Також Німеччина повідомила, що запланувала в майбутньому передати Україні:

90 систем виявлення дронів;

42 вантажівки Zetros;

31 млн набоїв до вогнепальної зброї.

В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами, призначеними для нарощування потенціалу безпеки.

Нагадаємо, що у липні Німеччина передала Україні перші десять танків Leopard 1А5, а минулого тижня – ще дві пускові системи IRIS-T та інше обладнання.

Детальний перелік вже наданої військової допомоги й тієї, яку Німеччина планує надати, можна переглянути на сайті німецького уряду.