Німеччина закупить для України 50 тис. FPV-дронів Shrike

Німеччина профінансує закупівлю 50 тис. FPV-дронів Shrike українського виробництва для Сил оборони України. Про це у неділю, 12 липня, повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на джерело.

Угоду оцінюють приблизно у 90 млн євро (близько 4,6 млрд грн). Йдеться про FPV-дрони Shrike, які виробляє українська компанія SkyFall. Безпілотники оснастять програмним забезпеченням американської оборонно-технологічної компанії Auterion. Воно дозволить дронам автономно відстежувати та уражати рухомі цілі на завершальному етапі польоту, що підвищить їхню ефективність навіть в умовах роботи російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Генеральний директор Auterion Лоренц Майєр підтвердив Reuters, що такий контракт дійсно існує і фінансується однією з європейських країн. Він також повідомив, що частину дронів уже передали Україні, а решту мають поставити до кінця цього року.

Водночас у SkyFall підтвердили участь Німеччини у фінансуванні закупівлі, однак додаткових подробиць не розкрили. Міністерство оборони Німеччини від коментарів відмовилося, посилаючись на безпеку.

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Нагадаємо, у червні міністри оборони Німеччини та України Борис Пісторіус та Михайло Федоров підписали угоду про спільне виробництво антибалістичної зброї.

8 липня стало відомо, що міністр МЗС України Андрій Сибіга та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уклали ще одну угоду про спільне виробництво зброї – української крилатої ракети-дрона середньої дальності BARS.