Німеччина раніше пообіцяла поставити ЗСУ до 400 важких колісних бронемашин MRAP

Влада Німеччини пообіцяла передати для українських військових до 400 одиниць бронемашин MRAP з посиленим протимінним захистом із січня по жовтень 2024 року. Однак жодних поставок досі так і не розпочалося, пише німецьке видання BILD у понеділок, 22 квітня.

Як йдеться у матеріалі видання, Німеччина пообіцяла поставити ЗСУ до 400 важких колісних бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Відповідний контракт уклали влада України та німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) під фінансування з бюджетних коштів ФРН загальною сумою 315 млн євро.

У розпорядження видання потрапив документ Міноборони ФРН від вересня 2023 року, де вказано, що бронемашини мають бути поставлені партіями по 20 штук із січня по жовтень 2024 року. Однак жодних поставок досі так і не розпочалося.

Стало відомо, що план цього року скоротили спочатку до 200, а потім до 100 машин. Початок постачання перенесли з січня на травень-червень. Причина в тому, що FFG отримує запчастини для MRAP із США і лише збирає їх у ФРН. У компанії виникли «обмеження ліцензії на експорт із США до Німеччини», а також проблеми із сертифікацією протимінного захисту.

Ймовірними причинами таких перебоїв можуть бути проблеми з ліцензіями та сертифікацією. Запчастини для виробництва бронемашин MRAP постачають FFG зі США. Компанія зіткнулася з обмеженнями ліцензії на експорт зі США до Німеччини, а також з проблемами з сертифікацією протимінного захисту.

За даними BILD, ці машини є переобладнаними автомобілями цивільного типу BATT UMG, що випускає американська компанія The Armoured Group (TAG). Однак німецька компанія переоснащує ці машини в бронемашини FFG MRAP і декларує їм досить надійний захист проти куль і мін, утім, як зазначає видання, досі жоден з проведених тестів на протидію мінам не виявився успішним.