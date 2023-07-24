У Німеччині підтвердили, що вдалося досягти згоди з поляками щодо центру ремонту німецьких танків

Берліну та Варшаві вдалося домовитися щодо відкриття центру ремонту німецької техніки, пошкодженої під час боїв в Україні, на території Польщі. Про це повідомив речник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер у понеділок, 24 липня, пише «Укрінформ».

«Ми вітаємо, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі», – зазначив він.

Він назвав німецько-польські зусилля успішними. Вартість та пропускну спроможність Мюллер називати не став.

У квітні 2023 року на черговій зустрічі у німецькому «Рамштайні» міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.

Тоді Пісторіус заявив, що сервісний хаб може запрацювати до кінця травня, однак через суперечності, що виникли між Німеччиною та Польщею, цей процес затягнувся. Між країнами були суперечки щодо вартості ремонту танків. Польська сторона вимагала за техогляд одного Leopard 100 тис. євро. Німеччина вважає, що такий цінник значно завищений, тому була навіть інформація, що Берлін може вийти зі спільного проекту. Тоді ж повідомлялося, що пошкоджені в Україні танки Leopard 2 ремонтуватимуть в Німеччині та Литві.