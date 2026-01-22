ЗРК NASAMS призначений для знищення аеродинамічних цілей

На тлі триваючих ракетних атак по Україні Норвегія поставила Україні велику кількість ракет протиповітряної оборони для норвезьких систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це 22 січня повідомили в уряді Норвегії.

«Завдяки співпраці зі Сполученими Штатами та іншими країнами Норвегія швидко поставила Україні ракети протиповітряної оборони на критичному етапі, аби система NASAMS могла й надалі захищати українських громадян від смертоносних повітряних ударів», – заявив міністр оборони країни Торе Сандвік.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зазначив, що протиповітряна оборона є пріоритетом військової допомоги Україні з боку Норвегії. Він нагадав, що в межах програми Нансена на 2026 рік виділено 85 млрд норвезьких крон (близько 7,6 млрд євро) на військову та цивільну допомогу Україні.

Додамо, NASAMS – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності, який був розроблений норвезькою компанією Kongsberg спільно з американським Raytheon. ЗРК призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах за будь-яких погодних умов. Комплекс використовують 12 країн, адже він є одним з найсильніших систем протиповітряної оборони у світі.

Основним засобом ураження ЗРК NASAMS є авіаційна ракета класу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM з активною радіолокаційною головкою самонаведення.

ЗРК NASAMS – один з перших зенітно-ракетних комплексів, який Україна отримала від союзників восени 2022 року. Комплекс одразу ефективно зарекомендував себе під час масованих російських атак на українські міста та критичну інфраструктуру.