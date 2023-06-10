«Нова пошта» та БФ «Онуки» збирали продукти, ліки, засоби гігієни для херсонців

«Нова пошта» та благодійний фонд «Онуки», які ініціювали підтримку херсонцям, просять українців більше не приносити посилки з гуманітарною допомогою. У «Новій пошті» зазначили, що впродовж 10 червня у відділення принесли понад 10 тис. посилок. Це значно перевищує потреби мешканців Херсона, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

«Відправлення допомоги в Херсон – стоп! Усі ви вже відправили понад тисячу тонн із допомогою. А це приблизно 200 кг допомоги на людину. Як ви розумієте, це значно перевищує потреби. Від завтра, 11 червня, ми припиняємо приймати гуманітарну допомогу на Херсон. Така можливість буде заблокована, адже допомоги більше, аніж потрібно до формування наступних запитів постраждалого населення», – пояснили у «Новій пошті».

Наразі компанія доставляє, приймає, сортує та роздає надіслану допомогу для постраждалих від підриву Каховської ГЕС. Через надлишок допомоги у «Новій пошті» обіцяють впродовж найближчих 5 місяців адресно привозити посилки херсонцям.

Зазначимо, що мешканці Херсонської області потребують питної води. Через це Тернопільщина відправила перших 50 тонн води для постраждалих.