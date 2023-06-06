Питну воду надаватимуть підприємці області

З Тернопільщини на Херсонщину організують доставку питної води. Про відправлення 50 перших тонн розповів начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Також в області готуються до приймання тимчасово переселених людей з підтоплених районів в наслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Питну воду та іншу необхідну допомогу будуть відправляти на Херсонщину найближчим часом. Необхідні речі нададуть підприємці області, а також прості громадяни.

«Відправляємо 50 тонн питної води на Херсонщину. Доручив негайно організувати підвезення води та іншої необхідної допомоги для евакуйованих мешканців підтоплених населених пунктів. Дякую підприємцям та соціально відповідальному бізнесу за оперативну роботу зі збору допомоги», – повідомив начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Також в області знову почав працювати Координаційний центр підтримки цивільного населення. Він відповідатиме за гуманітарну допомогу, поселення та медичну допомогу тих українців, які будуть прибувати в Тернопіль і в область з підтоплених регіонів.

Раніше повідомлялося, що Львів вже готується до приїзду постраждалих жителів Херсонщини. Міський голова Львова Андрій Садовий скликав комісію у Львові для підготовки до евакуації мешканців Херсонщини, постраждалих у результаті підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

​Також в прес-службі Офісу Президента повідомили, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині в Дніпро вилилося понад 150 тонн машинного мастила, токсичного для місцевої екології.

Сьогодні вночі, 6 червня, російські військові підірвали Каховську ГЕС. Гідроелектростанція відновленню не підлягає. Відбувається повільне підтоплення населених пунктів в них по руслі Дністра, частково затоплює Херсон. Попередньо відселення від постраждалих районів торкнеться 17 тисяч людей.