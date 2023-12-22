Віталій Бойко очолює Рівненську обласну дитячу лікарню з 2015 року

У Рівненській обласній раді представили нового депутата. Ним став головний лікар обласної дитячої лікарні Віталій Бойко. Він був наступним за черговістю представником партії «Сила і честь» після Сергія Шевчука, якого відсторонили після затримання на хабарі.

Про реєстрацію нового депутата стало відомо у п’ятницю, 22 грудня, на сесії Рівненської обласної ради. На засіданні Віталію Бойку вручили посвідчення.

Зазначимо, що 55-річний Віталій Бойко є уродженцем Івано-Франківщини, закінчив медичний університет у Львові. В 1997 році був направлений на роботу на Рівненщину, працював у Зарічненській райлікарні. У 2002-2005 роках був головним лікарем служби швидкої допомоги, а в 2005-2006 роках очолював обласну дитячу лікарню. Вдруге очолював її в 2007-2010 роках. Втретє він очолив медзаклад в 2015 році.

Нагадаємо, його попередника у облраді, керівника рівненської «чорнобильської» лікарні Сергія Шевчука затримали на хабарі в 1,2 тис. доларів у червні цього року. Посадовець вимагав у жінки, яка має статус «чорнобильця», гроші за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність.

У серпні Сергія Шевчука Вищий антикорупційний суд визнав посадовця винним та призначив йому 68 тис. грн штрафу. Окрім цього, його зобов’язали перерахувати 2 млн грн на допомогу ЗСУ.