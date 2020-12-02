«Я вас запевняю, за п’ять років ви Львівщину не впізнаєте».

У суді оскаржують перемогу Андрія Садового на виборах мера Львова. Зацікавлена в цьому група депутатів з оточення бізнесмена Григорія Козловського, а з позовом до суду звернувся львівський псевдоактивіст та провокатор Іван Спринський. У Львівській облраді оформили співпрацю фракції «ЄС» та «Слуги Народу». Обговоримо, як партії, що були мало не ворогами до виборів, вирішили працювати разом.

Чи буде і яким буде різдвяний локдаун у Львові? Дізнаємось, як мешканці нашого міста сприймають наміри уряду закрити всіх удома на період зимових свят. Про все це в ефірі програми «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою.

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Станом на 2 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 20 577 (+397 за попередню добу).

Верховна Рада заборонила фіктивну перереєстрацію комунальних установ

Схему фіктивної перереєстрації використовувала Львівська облрада, щоб комунальні заклади не сплачували податки в бюджет Львова.

«Я вас запевняю, за п’ять років ви Львівщину не впізнаєте»

Наш репортаж із першого засідання сесії Львівської обласної ради.

Уряд скасував карантин вихідного дня і залишив «помаранчеву» зону

Поки що в Україні і в будні, і на вихідні діятимуть правила «помаранчевої» карантинної зони.

У центрі Львова встановлять 18-метрову ялинку з Дрогобиччини

Львів готується до Різдва та Нового року в особливих умовах через епідемію коронавірусу. Перед Оперним театром все ж встановлять ялинку, але проведення традиційного ярмарку – під питанням.

Львівські нейрохірурги провели операцію на мозку 10-річній дівчинці без крововтрати

У дівчинки виявили доволі велику пухлину головного мозку, яка тиснула на дуже важливі центри. Через релігійні переконання батьки заборонили вливати доньці кров.

Шість львівських архітектурних проектів перемогли в національному конкурсі

Проекти двох житлових комплексів, готелю та меморіалу Небесної Сотні у Львові стали переможцями цьогорічного конкурсу Національної спілки архітекторів України.