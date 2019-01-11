Підозрювані у покриванні крадіжок львівські поліцейські відразу після суду сплатили застави

На вулиці Руській шматки ліпнини впали на трамвайну зупинку

Пара туристів насмерть отруїлась чадним газом. Помешкання вони винайняли ще з однією парою. Ті потрапили до лікарні, бо ще встигли викликати швидку.

Поліцейські, яких підозрюють у покриванні крадіжок на вокзалі, вийшли під заставу. У Галицькому суді обирали запобіжний захід трьом правоохоронцям. Одного з них підозрюють в організації злочинної групи, інших двох у пособництві та прикриванні крадіжок.

З фасаду поліклініки обвалилась ліпнина. Працівники поліклініки майже відразу помітили це руйнування. Тротуар прибрали, а небезпечне місце обгородили стрічкою.

Хто керуватиме містом замість Садового? Обов'язки мера Львова тимчасово виконуватиме Геннадій Васьків. Наразі йдеться про період з 9 до 17 січня.

«Львівська політехніка» знову подовжила канікули. До навчання повернеться аж наприкінці лютого. Так керівництво вишу вирішило вже вдруге, заради економії коштів.

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