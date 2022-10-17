Олексій Макеєв закликав німецький уряд надати Україні більше зброї

Новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв приступив до виконання свої обов'язків. У понеділок, 17 жовтня, він опублікував у Twitter звернення німецькою мовою, у якому подякував Німеччині за допомогу та попросив надати Україні більше зброї.

«Дякую федеральному уряду за всю допомогу та зброю, яка була надіслана в Україну, щоби ми могли захистити себе у цій варварській війні. Я маю бути відвертим: нам потрібно більше, значно більше. І я буду працювати для того, щоб ми, європейці, українці та німці, зробили нашу Європу безпечною», – заявив Макеєв.

Олексій Макеєв – колишній спецпредставник міністерства закордонних справ з питань санкцій і член міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року. За цей час зокрема працював у Берліні та Берні.

Макеєв замінив на цій посаді Андрія Мельника. Мельник був послом України в Німеччині 8 років. У липні його звільнив президент Володимир Зеленський. У суботу, 15 жовтня, Мельник покинув Німеччину. За даними німецьких ЗМІ, він буде працювати в Україні заступником міністра закордонних справ.