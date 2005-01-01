Суд звільнив з-під варти двох підозрюваних у вбивствах активістів Євромайдану

СуспільствоОлег Костюк, 26 грудня2170

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Суд звільнив з-під варти двох підозрюваних у вбивствах активістів Євромайдану
Вирок виніс суддя, який присудив обвинуваченому у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія умовний термін

Шевченківський районний суд Києва відпустив з-під варти Олега Гебана і Сергія Костенка, обвинувачених в замаху на вбивство активістів Євромайдану. Про це повідомила адвокат євромайданівців Вікторія Дейнека на сторінці у Facebook.

«Змінили запобіжний захід Гебану і Костенку на домашній арешт, сьогодні відпустили з-під варти», – написала вона.

Зазначені «тітушки» звинувачуються в замаху на вбивство активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року біля Михайлівської площі в Києві. Рішення про їх звільнення з-під арешту винесли судді Олег Линник та Євген Мартинов.

Зазначимо, що 22 грудня суддя Шевченківського районного суду Києва Олег Линник засудив до 4 років в'язниці умовно Юрія Крисіна, обвинуваченого в причетності до вбивства журналіста газети «Вісті» В'ячеслава Веремія під час Євромайдану.

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