Суд відпустив на волю одного з нападників на журналіста В’ячеслава Веремія

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у справі про напад на журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія під час подій Євромайдану.

Суд визнав винним обвинувачуваного у цій справі Юрія Крисіна, йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. При цьому Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі, повідомило в п’ятницю, 22 грудня, агентство УНІАН.

При цьому Крисін визнав себе винним у хуліганстві.

Нагадаємо, журналіста газети «Вести» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

Хто саме вбив журналіста наразі не встановлено.