43-річнй мешканець Миколаївського району, повторно обвинувачений у незаконному збуті наркотиків, порушив умови запобіжного заходу і втратив 200 тис. грн застави. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі майже 200 тис. грн, яку обвинувачений і вніс.

Але через неодноразове грубе порушення ним умов попереднього запобіжного заходу у вигляді застави, прокурори Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури подали до суду клопотання про звернення застави у дохід держави та обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання задоволено а кошти стягнуто в дохід держави. Судовий розгляд триває. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.