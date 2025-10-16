Росіяни пошкодили обʼєкти нафтогазової промисловості Полтавщини

У ніч на 16 жовтня російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру «ДТЕК “Нафтогаз”» дронами й ракетами. Унаслідок атаки свою роботу зупинили об’єкти газовидобутку на Полтавщині. Про це повідомила пресслужба «ДТЕК».

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут розповів, що через атаку на енергоінфраструктуру області без газопостачання залишилися 6450 споживачів у шести населених пунктах. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Зауважимо, цієї ночі Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну. Повітряні сили повідомляли про загрозу для Харківщини, Полтави, Кременчука, Дніпра та Павлограда. Вибухи лунали в Харкові, Ізюмі, Кропивницькому та Полтаві.

Окрім того, окупанти вранці атакували Чернігів та Ніжин ударними дронами. В обласному центрі виникла пожежа на одному з підприємств. Також уламки одного з безпілотників впали на присадибну ділянку на околиці Чернігова.

У Ніжині через ворожу атаку пошкоджено логістичний об’єкт та багатоповерховий житловий будинок.

поранень зазнав чоловік, повідомила ДСНС.

Наслідки атаки на Чернігівщину 16 жовтня (Фото ДСНС)

Раніше агентство Bloomberg писало, що російські удари по Харківській і Полтавській областях 3 жовтня знищили 60% внутрішнього видобутку природного газу України. Унаслідок цього Україна буде змушена витратити 1,9 млрд євро на імпорт палива, щоб пережити зиму.