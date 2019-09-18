Вадим Пристайко пояснив, чому Арсен Аваков залишився на посаді міністра

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, чому Володимир Зеленський залишив Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ. Про це йшлося в інтерв'ю Пристайка німецькій газеті Die Welt на сайті посольства України в Німеччині.

За словами Пристайка, Аваков залишився на посаді завдяки його компетентності під час проведення успішної реформи поліції

«Володимир Зеленський хоче не просто замінити керівну ланку заради заміни. Він також цінує перевірену компетентність, яку Аваков проявив під час успішного проведення дуже складної реформи поліції. Для Зеленського це рішення не було простим, але він вибудував чітку стратегію щодо свого ставлення до членів уряду», – відповів Пристайко.

Зазначимо, що раніше проти залишення Авакова в новому уряді чи на будь-якій іншій державній посаді виступили низка громадських організацій. Авакову закидали провал поліцейської реформи, саботаж переатестації та залишення на ключових посадах «міліціонерів-перевертнів в погонах», фігурантів справ Майдану, підозрюваних і обвинувачених, нерозкриті напади на громадських діячів, численні корупційні скандали.

На переконання громадськості, перепризначення Авакова, який асоціюється зі «старою владою», також суперечить обіцянкам президента Володимира Зеленського очистити владу «від корупції, мародерства, хабарників та лицемірів».