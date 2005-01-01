Одеським священикам УПЦ МП заборонили агітувати проти щеплень від кору

Священикам заборонили агітувати проти прививок

Священикам Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату заборонили агітувати проти щеплень від кору. Відповідне розпорядження підписав митрополит Агафангел, інформує місцевий сайт «Думська».

Архієрей звернув увагу духовенства на неприпустимість агітації проти щеплень. На його думку, питання з вакцинацією - це суто медичний аспект, який не має духовних основ.

«Рішення про щеплення або відмову від нього повинні приймати лише батьки дитини; священик же не має права впливати на прийняття рішень батьками, наражаючи на ризик здоров'я і життя дітей», - йдеться в розпорядженні Агафангела.

Як повідомляється на сайті єпархії, у зв'язку зі спалахом кору в усіх храмах Одеської єпархії УПЦ МП щодня здійснюють молебні «про хворих і припинення морової пошесті».

Як інформував ZAXID.NET, через епідемію кору одеським школярам, а також кількох інших міст продовжили канікули. Крім того, в Києві дітям без щеплення від кору заборонили відвідувати школи і садочки.