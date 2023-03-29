Західні партнери України все ще не поставили частину обіцяного озброєння

Одна із європейських країн поставила Україні систему протиповітряної оборони, яка в підсумку не спрацювала. Про це президент Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю Associated Press. Про яку саме державу йдеться глава держави не уточнив.

За його словами, систему ППО довелося міняти «знову й знову».

Голова держави також подякував партнерам за надану допомогу, хоч зауважив, що частину обіцяного озброєння все ще не поставили. Зокрема, системи Patriot. Українські військові проходять тренування у США на них з січня.

«Україні потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет», – зазначив український лідер.

Видання зазначає, що раніше в Пентагоні заявляли, що на даному етапі війни Україна найбільше потребує поставок систем ППО, зброї великої дальності та бронетехніки.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року США виділили Україні військову допомогу на 1 млрд доларів, що включає ЗРК Patriot. MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс, який виробляє група американських компаній на чолі з Raytheon. Комплекс створювали як універсальний засіб протиповітряної оборони на середніх та великих висотах.

У Patriot наведення зенітної ракети на повітряну ціль здійснюють за рахунок керування по радіоканалу по відбитому від цілі сигналу наземної РЛС.

Цей комплекс протиповітряної оборони здатен уражати повітряні цілі на висоті до 24,2 км, а його дальність залежить від типу зенітних ракет і становить від 50 до 160 км. В залежності від версії, ЗРК також може боротися і з балістичними ракетами.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot складається з радара, комп'ютерів, енергетичного обладнання та станції керування бойовими діями. ППО містить до восьми пускових установок, кожна з яких має чотири готові до стрільби ракети. Система Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою армії США з 1982 року.

У Пентагоні зазначили, що системи Patriot в Україні розгорнуть швидше, ніж планувалося.