ОП заперечив можливе підписання угоди про Україну між США і Росією
Зустріч Байдена і Путіна відбудеться відразу після саміту Великої сімки та зустрічі лідерів НАТО
Президент США Джо Байден та очільник Кремля Володимир Путін не схвалюватимуть жодних угод щодо України. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга.
Сибіга категорично відкинув ймовірність підписання угоди, в якій Україна може стати «елементом торгів і розміну».
«Буду тут недипломатичним і відразу категорично це відкину. Оці всі компліотеорії, теорії змови. Не буде такого», – переконує Сибіга. Він підкреслив, що Україна має «тверду позицію» США, яка базується на підтримці територіальної цілісності й суверенітету нашої держави.
«Ми маємо запевнення щодо врахування позицій України, зокрема під час цих усіх запланованих заходів», – зауважив чиновник.
Нагадаємо, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться відразу після саміту Великої сімки та зустрічі лідерів НАТО, які заплановані у Європі. Тож Байден почує думку союзників перш ніж сісти за стіл перемовин з Путіним.
Під час зустрічі, Байден та Путін говоритимуть про причетність російських військ до конфлікту в Україні, контроль озброєнь, зміни клімату, кібератаки на США з боку Росії, в тому числі атаку на SolarWinds, а також отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального. Також Байден хоче обговорити примусову посадку літака Ryanair і арешт Романа Протасевича та його дівчини білоруськими силовиками.
Також Байден пообіцяв особисто попередити Путіна про наслідки через агресію РФ.