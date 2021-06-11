Президент США Джо Байден та очільник Кремля Володимир Путін не схвалюватимуть жодних угод щодо України. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга.

Сибіга категорично відкинув ймовірність підписання угоди, в якій Україна може стати «елементом торгів і розміну».

«Буду тут недипломатичним і відразу категорично це відкину. Оці всі компліотеорії, теорії змови. Не буде такого», – переконує Сибіга. Він підкреслив, що Україна має «тверду позицію» США, яка базується на підтримці територіальної цілісності й суверенітету нашої держави.

«Ми маємо запевнення щодо врахування позицій України, зокрема під час цих усіх запланованих заходів», – зауважив чиновник.

Нагадаємо, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться відразу після саміту Великої сімки та зустрічі лідерів НАТО, які заплановані у Європі. Тож Байден почує думку союзників перш ніж сісти за стіл перемовин з Путіним.