Офіс Зеленського вимкнув коментарі в Instagram і YouTube

На офіційних сторінках Офісу президента в Instagram та YouTube відключили функцію коментування публікацій, а також зникли усі старі коментарі, які користувачі залишали до дописів раніше. Це помітив, зокрема, керівник програми нових медіа в «Інтерньюз Україна» Віталій Мороз, інформує «Громадське».

«Почую кожного! Тепер в користувачів інстаграму немає можливості коментувати дописи під офіційним акаунтом Офісу Президента України», – написав він.

Своєю чергою прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель повідомила, що таке рішення ухвалили через атаку ботів та рекламу у коментарях.

«У зв’язку з численними атаками ботів та розміщенням великої кількості рекламних повідомлень і комерційної інформації в коментарях під постами Офісу Президента в деякий соціальних мережах було вирішено закрити коментарі в Instagram і YouTube», – розповіла вона.

Водночас Мендель зазначила, що можливість для обговорення, коментарів та зворотного зв’язку була і залишається на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook, а також на особистих сторінках Зеленського.

До слова, раніше голова Офісу президента Андрій Богдан заявляв, що команда Зеленського не потребує посередництва журналістів у спілкуванні з суспільством