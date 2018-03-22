Охорона не пускатиме до парламенту депутатів, які не дозволять сканувати свої речі, – Парубій

На вході, через який входять депутати, 21 березня встановили рентген-стрічку

Працівники Управління державної охорони мають повноваження не пускати до приміщень парламенту тих депутатів, які відмовляються від сканування своїх речей. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, інформує Еспресо.TV.

«Охорона може не пустити, і охорона не буде пускати. Вона не може затримати, вона не може заарештувати, але вона може не пустити людину, яка відмовляється через сканер провести свої особисті речі», – пояснив Парубій.

Голова Верховної Ради зазначив, що після ухвалення змін до закону про держохорону він негайно дав доручення встановити спеціальні пристрої для сканування речей. Він також додав, аби народні депутати не відчували приниження від огляду речей та одягу, він спеціально доручив встановити сканери.

«Щоб не було елементу перевірки, а був елемент сканування», – заявив Парубій.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні у Верховній Раді сталася штовханина між Володимиром Парасюком та працівниками держохорони. Конфлікт виник після того, як нардеп відмовився показати предмет, на який спрацював металошукач

Раніше, у вівторок, 20 березня, Верховна Рада ухвалила законопроект №8155 про зміни до закону «про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», за яким українським нардепам і урядовцям заборонили приходити на роботу зі зброєю.