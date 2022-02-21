У понеділок, 21 лютого, «Львівобленерго» проводитиме планові ремонти. Через це мешканці 38 вулиць у Львові впродовж дня будуть без світла. Проведення робіт заплановані з 10:00 до 16:00. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

У Львові можливі відключення електроенергії за такими адресами:

вул. Вишиваного, 3, 4;

вул. Кримська, 10, 101, 103, 105, 14, 16, 18, 20, 22, 41а, 55, 67, 69, 69а, 69в, 71а, 71б, 71в, 71г, 71ц, 73а, 73ц, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 95, 95а, 97, 97а, 99;

вул. Кубійовича, 1, 11, 11а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 5, 7, 9;

вул. Лемика, 26, 28, 30, 32, 32А, 34;

вул. Самчука, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9,11;

вул. Свєнціцького, 15, 16, 18, 2;

вул. Севери, 3;

вул. Дальня, 2;

вул. Доробок, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 21а, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;

вул. Дубнівська, 39;

вул. Загородня, 51, 60, 6А;

вул. Залізнична, 1а, 10, 10/6, 11, 12, 14, 14а, 14а/10, 14а/2, 14а/3, 14а/4, 14а/5, 14а/6, 14а/7, 14а/8, 14а/9, 16, 16а, 19, 1б, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 33ж, 34, 34/1, 35ж, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 49, 49а, 5, 52, 53, 53А, 55, 55А, 6, 61, 63а, 8, 8/6;

вул. Мирна, 31, 32;

вул. Моторна, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 32а, 34, 4, 41, 41а, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 60, 62, 8, 9;

вул. Повітряна, 30, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59;

вул. Пропелерна, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 31, 33, 35, 38, 4, 40, 40а, 41, 41а, 42, 47, 48, 48а, 49, 5, 54, 55, 57, 6, 7а, 8, 9, 91;

вул. Самарська, 3;

вул. Тісна, 23, 29, 35, 35а, 8;

вул. Чечета, 21, 21а;

вул. Чижевського, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 44, 6, 7а, 8, 9;

вул. Бігова, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, діл. 1, діл. 8, діл.7, СТ Троянда, 15, 4, 42;

вул. Тракт Глинянський, 121, 123, 123а;

вул. Переможна, 7, 8, діл. 34, ДК УТОС;

вул. Переможна ДК УТОС, 5;

вул. Поетична, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26;

вул. Пролісок, 4;

вул. Туган-Барановського, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 8а, 9а;

вул. Жовківська, 15а;

вул. Кониського, 1, 3;

вул. Академіка Павлова, 1, 2, 3, 4;

вул. Пекарська, 24, 26;

вул. Заводська, 39, 40, 41, 43, 45;

вул. Клепарівська, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14/4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9;

вул. Леонтовича, 19, 8;

вул. Раппапорта, 17, 19, 21, 27;

вул. Хорватська, 10, 11, 12, 15, 16, 16а, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 8, 8/3, 9;

вул. Шевченка, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 20/1, 22, 24, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 3а, 4, 42, 46, 48, 48а, 5, 52, 7, 8, 9.

Також у с. Рясне-Руське, що належить до Залізничного району, без світла будуть мешканці вул. Мічуріна.