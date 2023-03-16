Навесні 2022 року внаслідок постійних обстрілів з боку росіян та вуличних боїв місто Попасна було зруйновано. Тепер російські загарбники взагалі не вважають це місто населеним пунктом, повідомила вранці в четвер, 16 березня, Луганська обласна військова адміністрація.

«У так званій "ЛНР" уведені в дію "закони" "Про адміністративно-територіальний устрій" та "Про утворення на території "ЛНР" міських та муніципальних округів". Зокрема, ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків немає Попасної», – сказано в повідомленні.

У ньому зазначається, що раніше окупанти розповідали про недоцільність відновлення міста. А зараз своє рішення закріпили на законодавчому рівні. Навколишні населені пункти колишнього району підпорядкували найближчим містам.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіяни щільним вогнем артилерії обстрілювали місто, через це евакуація мирних жителів була сильно ускладнена.

В другій половині квітня 2022 року в місті почались вуличні бої. За словами тодішнього голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в місті не лишилось жодного вцілілого будинку.

8 травня 2022 року українські військові відійшли від міста на підготовлені позиції.