Російські загарбники забороняють жителям Херсонської області перетинати ріку Дніпро і обмежують їх пересування на тлі контрнаступальних дій Збройних сил України. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому в понеділок, 5 вересня.

«Після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження», – повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, що українські воїни вже зруйнували на Херсонщині низку мостів і понтонних переправ, аби таким чином порушити логістику окупантів і ускладнити надходження до них нової зброї. Також щоденно українські військові на Херсонщині знищують ворожі склади зі зброєю й боєприпасами.

Крім того, в неділю, 4 вересня, стало відомо, що ЗСУ звільнили від росіян селище Високопілля Херсонської області.