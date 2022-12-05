Окупанти обмежили право пересування жителів Скадовського району
Жителям району заборонили переміщатися між населеними пунктами
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Російські загарбники продовжують терор цивільного населення Скадовського району Херсонської області. Зокрема, жителям заборонили переміщатися між населеними пунктами, повідомив Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні 5 грудня.
«За наявною інформацією, в Скадовському районі Херсонської області, противник посилив адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування в населених пунктах дозволено тільки вдень», – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Генштаб повідомляв, що у Скадовському районі поштарі припинили доставку пенсій. Коли ж пенсіонери приходять за грошима до поштових відділень, від них вимагають писати заяву на отримання російського громадянства.
Скадовський район, як і вся лівобережна Херсонщина, перебуває під російською окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення.