Російські загарбники продовжують терор цивільного населення Скадовського району Херсонської області. Зокрема, жителям заборонили переміщатися між населеними пунктами, повідомив Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні 5 грудня.

«За наявною інформацією, в Скадовському районі Херсонської області, противник посилив адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування в населених пунктах дозволено тільки вдень», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Генштаб повідомляв, що у Скадовському районі поштарі припинили доставку пенсій. Коли ж пенсіонери приходять за грошима до поштових відділень, від них вимагають писати заяву на отримання російського громадянства.

Скадовський район, як і вся лівобережна Херсонщина, перебуває під російською окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення.