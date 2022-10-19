Пам’ятник жертвам Голодомору в центрі Маріуполя встановили у 2004 році

Російські окупанти вранці в середу, 19 жовтня демонтували з центру Маріуполя меморіал жертвам Голодомору, який встановили ще у 2004 році, повідомила «Українська правда» з посиланням на російську пропагандистську агенцію «РИА Новости».

Пам'ятник демонтували за допомогою автокрана. Окупанти заявили, що граніт перероблять на будматеріали. Також російські загарбники назвали пам’ятник «символом дезінформації».

Поплічник російських загарбників, завідувач кафедри Донецького національного університету, кандидат історичних наук Артем Бобровський стверджує, що Голодомору в Україні не було.

За його словами, найбільше постраждала від голоду 1932-33 років зовсім не Україна і не Донбас, а Казахстан, Поволжя і Північний Кавказ.

Нагадаємо, що росіяни після окупації Маріуполя замінюють таблички з українськими іменами на російські і демонтовують пов’язані з Україною пам’ятники та інші символи як у місті, так і в сусідніх населених пунктах. Також раніше стало відомо, що окупанти хочуть повернути Маріуполю радянську назву Жданов