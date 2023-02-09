Російська окупаційна влада Криму готується до можливої деокупації півострова українськими силами оборони. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони (ГУР).

За інформацією ГУР, окупаційна влада Криму та місцеве відділення ФСБ видали «рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки». Згідно з цим документом, високий рівень загрози встановлюється в Армянську, Джанкої, Керчі, Красноперекопську, а також в Джанкойському, Красноперекопському і Ленінському (Єдикуйському) районах Криму.

Аналогічний рівень загрози оголосили й на підвідомчих об’єктах міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, палива та енергетики, промислової політики та комітету з водного господарства та меліорації. Термін дії високого рівня терористичної небезпеки – необмежений.

У рішенні вказано, що підрозділи ФСБ мають посилити контроль за рухом транспорту на півострові, а також за переміщенням російських громадян та іноземців. Підрозділи МНС мають провести ревізію спецобладнання, а місцеві адміністрації мають забезпечити місця для «тимчасового розміщення людей». Мінздоров’я має підготувати заклади для надання екстреної допомоги та медичної евакуації.

«Подібні "заходи безпеки" з боку окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими силами оборони», – повідомляють у ГУР.

У розвідці додають, що такі дії росіян також можуть свідчити про провокації з боку спецслужб щодо мирного населення півострова, в яких планується звинуватити Україну.