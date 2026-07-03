Наказ евакуювати документи отримали окупаційні чиновники Керчі, біля якої розташований Кримський міст

Окупаційні адміністрації у Криму почали отримувати накази щодо термінової евакуації цінних документів та техніки з низки міст. На тлі цього деякі окупаційні чиновники, які мали доступ до службового бензину, почали виїжджати до російського Краснодарського краю під приводом хвороби, повідомив у пʼятницю, 3 липня, партизанський рух «Атеш».

За даними руху опору, окупаційні адміністрації Феодосії та Керчі отримали терміновий наказ від окупаційної влади Криму повністю евакуювати цінні документи і техніку. Виконати це розпорядження чиновники мають до 3 липня включно.

Зазначається, що розпорядження евакуювати цінні документи отримали й інші адміністрації, проте які саме, у партизанському русі не уточнили.

«На тлі цього розпорядження деякі чиновники, які мали доступ до службового бензину, раптово «захворіли», оформили відпустки за станом здоров'я і поспішно поїхали подалі – до Краснодарського краю», – повідомив «Атеш».

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Партизани нагадали, що наприкінці червня окупаційна влада Криму перевела оперативний штаб на цілодобовий режим. Після цього Крим масовано атакували українські дрони.

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Нагадаємо, 1 липня дрони СБУ уразили ангари з російськими винищувачами на військовому аеродромі «Саки» у Криму. В ангарах стояли літаки Су-30 та Су-30СМ вартістю 30-50 млн доларів. 3 липня українські дрони знову вдарили по військовій авіабазі в Саках та знищила чи пошкодила щонайменше сім літаків.