Випробування відбувалися в рамках ракетної програми президента та були успішними

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов показав відео запуску розробки української ракетної програми. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На кадрах видно, що випробування відбувались вночі. Данілов повідомив, що випробування відбувалися в рамках ракетної програми президента та були успішними.

«Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, впровадження ефективне», – зазначив Секретар РНБО.

Він не уточнив, яку саме зброю тестували, але натякнув, що росіянам слід бути напоготові.

«Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…», – іронічно додав Данілов.

Зауважимо, що раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні офіційно затверджено ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва.

Крім того, за результатами селекторної наради президент Володимир Зеленський підтвердив ураження російської цілі на відстані 700 км зброєю українського виробництва.