Отримати послуги сервісного центру МВС відтепер можна із закордонним паспортом
Усі послуги сервісних центрів МВС можна отримати, надавши адміністратору паспорт громадянина України для виїзду за кордон або його електронний варіант у сервісі державних послуг «Дія». Про це повідомили у прес-службі МВС України.
Як повідомили у відомстві, уряд ухвалив постанову № 454 від 02 травня 2023 року, яка серед іншого розширює перелік документів, які надаються особою для отримання послуг в сервісних центрах МВС.
«Раніше у переліку документів, які обов’язково надаються для ідентифікації особи, був лише паспорт громадянина України – тобто, внутрішній паспорт. А від 11 травня, коли постанова набирає чинності, кожен громадянин України може пред’являти адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт», – йдеться в повідомленні.
У МВС нагадали, що паспорт потрібен для отримання усіх послуг сервісних центрів МВС. Зокрема, там можна отримати:
- довідку про відсутність судимості;
- посвідчення водія;
- реєстрацію та експлуатацію транспортного засобу;
- виготовлення та зберігання номерних знаків;
- погодження конструкцій транспортних засобів;
- надання витягу та порядок доступу до ЄДР ТЗ;
- дозвіл на перевезення небезпечних вантажів та обов’язків технічний контроль.
Нагадаємо, в Україні набула чинності постанова Кабінету міністрів, згідно з якою під час продажу автомобіля можна залишити закріплений за ним номерний знак за бажанням покупця.