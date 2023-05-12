Кожен громадянин України може пред’являти адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт

Усі послуги сервісних центрів МВС можна отримати, надавши адміністратору паспорт громадянина України для виїзду за кордон або його електронний варіант у сервісі державних послуг «Дія». Про це повідомили у прес-службі МВС України.

Як повідомили у відомстві, уряд ухвалив постанову № 454 від 02 травня 2023 року, яка серед іншого розширює перелік документів, які надаються особою для отримання послуг в сервісних центрах МВС.

«Раніше у переліку документів, які обов’язково надаються для ідентифікації особи, був лише паспорт громадянина України – тобто, внутрішній паспорт. А від 11 травня, коли постанова набирає чинності, кожен громадянин України може пред’являти адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт», – йдеться в повідомленні.

У МВС нагадали, що паспорт потрібен для отримання усіх послуг сервісних центрів МВС. Зокрема, там можна отримати:

довідку про відсутність судимості;

посвідчення водія;

реєстрацію та експлуатацію транспортного засобу;

виготовлення та зберігання номерних знаків;

погодження конструкцій транспортних засобів;

надання витягу та порядок доступу до ЄДР ТЗ;

дозвіл на перевезення небезпечних вантажів та обов’язків технічний контроль.

Нагадаємо, в Україні набула чинності постанова Кабінету міністрів, згідно з якою під час продажу автомобіля можна залишити закріплений за ним номерний знак за бажанням покупця.