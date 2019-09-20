Палата представників Конгресу США схвалила військову допомогу Україні

Виділення коштів на військову допомогу буде продовжено наступного фінансового року, який починається в США з 1 жовтня

Конгресмени Палати представників підтримали рішення виділити Україні 250 млн доларів на військову допомогу. Відповідний законопроект був затверджений 19 вересня. Про це повідомляє Defense News.

На наступному тижні рішення має підтвердити Сенат Конгресу.

Згідно із документом, виділення коштів на військову допомогу буде продовжено наступного фінансового року, який починається в США з 1 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Посольство України в США підтвердило розблокування американської фінансової допомоги для України.

Нагадуємо, що в кінці серпня Білий Дім попросив міністра оборони Марка Еспера і тодішнього радника з національної безпеки Джона Болтона переглянути програму допомоги Україні, що викликало двопартійну критику з боку Конгресу США.

Газета Washington Post щодо цього писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на президента України Володимира Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена та його сина.