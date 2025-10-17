Орендар приміщення без дозволу облаштував кафе

Господарський суд Чернівецької області повернув в розпорядження міської ради пам'ятку архітектури – будинок «Української книги». Вартість приміщення, за оцінками спеціалістів, становить 10 млн грн. У 2010 році орендар всупереч тому, що будинок є пам’яткою, облаштував без дозволів кафе.

Окружна прокуратура міста Чернівці подала позов до Господарського суду Буковини, щоб скасувати договір оренди на приміщення, яке розташоване в пам’ятці архітектури національного значення, повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 17 жовтня.

Йдеться про нежитлові приміщення в адміністративному будинку, який зведений в 1901 році. Цей дім більш відомий як будинок «Української книги». Загальні площі приміщення становлять 150 м2 і за ринковою оцінкою вартують понад 10 млн грн. Прокурори встановили, що у 2010 році департамент економіки Чернівецької міської ради передав це приміщення громадській організації для створення культурно-мистецького центру.

«Однак орендар самовільно облаштував приміщення під кафе. У 2020 році договір оренди з ним було продовжено ще на 10 років із грубими порушеннями законодавства – без погодження Міністерства культури України, без проведення аукціону, без визначення режиму використання пам’ятки та без укладення охоронного договору», – розповіли прокурори.

За інформацією «Суспільного.Чернівці», приміщення «Української книги» орендувала громадська організація «Інститут розвитку міста Чернівці». Там мали б організовувати фотовиставки, виставки картин та продавати книги. Натомість облаштували кав’ярню. Договір міська рада Чернівці уклала з громадською організацією на пільгових умовах. Вони сплачували 3,6 тис. грн на місяць.

Судовий процес у цій справі тривав із 2021 року. Позов прокуратури розглядався у всіх судових інстанціях. Остаточне рішення при повторному розгляді виніс Західний апеляційний господарський суд, який підтвердив, що приміщення має бути повернуто громаді. Орендар звільнив приміщення будинку «Української книги» і передав їх Чернівецькій міськраді.