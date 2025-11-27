Пануватиме осінь: синоптики розповіли про погоду на Львівщині у перші дні зими
Новини Львова від ZAXID.NET за 27 листопада
У четвер, 27 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Заслухали свідчення батька. У Шевченківському районному суді Львова продовжили слухання у справі про вбивство Ірини Фаріон.
- Повідомили про результати. Археологи завершують перший етап археологічних досліджень на Цитаделі.
- Зима на порозі. Яку погоду у перші дні грудня прогнозують синоптики на Львівщині.
- Реабілітація випічкою. У центрі «Незламні» для ветеранів та їхніх рідних влаштували майстер-клас.
