Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила пропозицію щодо використання заморожених в країні російських активів для передачі Україні. Про це 7 березня повідомляє France 24.

Механізм передбачає, що заморожені кошти з центрального банку країни-агресора або активи її державних компаній могли бути легально переведені до країни, що зазнала нападу.

«Росія серйозно порушила міжнародне право, вона повинна відшкодувати завдані збитки. Зараз тривають дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере в них участь», – заявив міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс.

Зазначається, що нижня палата схвалила цю пропозицію ще минулого року. Тепер уряд країни може працювати над міжнародно-правовою основою для використання заморожених активів держави-агресора для виплати репарацій країнам, що зазнали нападу.

Загалом у Швейцарії зберігається понад 8 млрд доларів резервів та активів російського центробанку.