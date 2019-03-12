Парламент Великої Британії провалив повторне голосування за угоду щодо Brexit

Зал засідань парламенту Великої Британії

391 депутат парламенту Великої Британії проголосував проти угоди про вихід Великої Британії з ЄС

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що за цю угоду проголосували 242 депутати. Проти угоди проголосував 391 депутат. У цій угоді викладені основні умови виходу Великої Британії з ЄС, який запланований на 29 березня.

Урядову угоду не підтримали опозиційні лейбористи, а також частина депутатів правлячої Консервативної партії та північноірландська Демократична юніоністська партія.

Причина невдоволення депутатів - окремі пункти угоди, зокрема про те, що буде з кордоном між Північною Ірландією, яка входить до складу Великої Британії, і Ірландією, яка є членом ЄС.

Тепер у Великої Британії залишається два варіанти: вихід з ЄС без угоди або відтермінування Brexit після запланованої дати 29 березня.

Президент Європарламенту нещодавно заявив, що термін виходу Британії з ЄС може бути перенесений максимум до початку липня.

Минулого тижня прем’єр-міністр Тереза Мей пообіцяла депутатам, що якщо вони не підтримають нову угоду, то зможуть провести голосування щодо виходу країни з ЄС без угоди, а потім, до 14 березня, відбудеться голосування, чи не слід чи відкласти Brexit на короткий термін.