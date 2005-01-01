Патрульні затримали п'яного чоловіка, що погрожував пістолетом на Левандівці

Патрульні винесли постанову на чоловіка за повторну появу п’яному вигляді у громадських місцях

Вночі у понеділок, 25 грудня, патрульні отримали виклик на вул. Калнишевського, що на Левандівці, де, за словами заявника, невідомий чоловік біля бару погрожує людям пістолетом.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, у зазначеному місці поліцейські побачили чоловіка, у якого при поверхневій перевірці виявили предмет, схожий на травматичний пістолет, а також магазин із 5 набоями.

На місце події викликали слідчих, які вилучили пістолет. Патрульні винесли постанову на чоловіка за повторну появу у п’яному вигляді у громадських місцях і доставили чоловіка у Залізничний відділ поліції.