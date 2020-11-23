У Житомирі 50-річний чоловік увірвався в кабінет 34-річної сімейної лікарки Інни Савчин в час, коли вона приймала пацієнтів, і жорстоко побив її. Після побиття лікарка потрапила в гінекологічне відділення, адже перебуває у стані вагітності.

Як розповіла лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги Житомира в коментарі ТСН, після побиття у неї діагностували струс головного мозку і садна на тілі. Також існує загроза для вагітності жінки.

За її словами, це було звичайне приймання пацієнтів. У кабінет увірвався чоловік, без пояснень зняв з себе маску, почав плюватися, а потім схопив за халат.

«Тягне мене через всі столи, кидає стілець у медсестру, хапає мене, тягне і кидає об підлогу, я вдарилася головою», – розповіла Інна Савчин.

Лікарка змогла витягнути із сумочки газовий балончик і пирснути в обличчя нападнику. На жіночі крики збіглися колеги із сусідніх кабінетів. Нападник одразу втік. Медики викликали поліцію. Особу нападника встановили – це 50-річний місцевий житель. У поліції пояснив, що напав на лікарку, бо та не хотіла підписувати з ним декларацію.

«Так, я йому відмовила після його погроз, що, мовляв, “я тебе вб’ю, ти тут працювати не будеш, ти звідси не вийдеш”», – розповіла постраждала.

Сімейна лікарка не заперечує, що добре знає нападника. Каже: чоловік вже кілька місяців її переслідує. Через образи й неадекватну поведінку відмовила пацієнту у підписанні декларації.

Нападник від спілкування з журналістами відмовився. Однак його сусіди не дивуються, що він побив лікарку.

«До всіх претензії [висловлює], тобто, всі сусіди від нього страждають. У нього мати-пенсіонерка, він ніде не працює, сидить на її пенсії. Він і її гризе, там і мати бідна», – розповів сусід нападника Максим Чепак.

Адміністрація амбулаторії після інциденту збирається встановити камери спостереження і найняти охорону. Медики також скаржаться на збільшення кількості агресивних пацієнтів.

Про нападника відомо, що за останні три роки він написав 170 скарг в різні інстанції. І навіть вже встиг поскаржитися на поліцейських, які його привезли у відділок на допит.

Побиття лікарки слідчі розцінюють як хуліганство. Під час розслідування нападнику призначать також психіатричну експертизу.