П'яна компанія напала на бригаду медиків у Львові

Лікарі приїхали на виклик, а їх облаяли, обплювали та розбили ліки

В ніч з суботи на неділю, близько 02:00, бригада швидкої допомоги приїхала на виклик на вул. Княгині Ольги. У під'їзді будинку медики натрапили на п'яну компанію, яка напала на медиків та знищила валізу з ліками.

Інцидент трапився близько 2:00 ночі. Піднімаючись у квартиру на дев'ятому поверсі, медики на сходах зустріли п’яного чоловіка до якого і приїхали на виклик. Несподівано він вирвав у лікарки валізу з медикаментами та викинув її. Згодом з квартири вийшла п’яна компанія і конфлікт загострився. Інформацію про цей випадок підтвердили у прес-службі поліції.

У складі бригади швидкої допомоги була фельдшерка Віра Олексів. Вона написала про нічний інцидент у спільноті медиків у Facebook, у неділю зранку. За її словами, бригаду викликали до молодого чоловіка з симптомами алкогольного отруєння, він втрачав свідомість та блював.

Піднімаючись до квартири на 9 поверсі, вони з лікаркою зустріли на сходах того самого «хворого». Чоловік був п’яним і поводився неадекватно. В якийсь момент він вирвав у лікарки валізу з медикаментами та викинув її. Через це порозбивались ємності з ліками.

П'яний неадекват порозбивав ліки (фото Віри Олексів)

Згодом з квартири вийшли ще шестеро п’яних людей – чоловіки та жінки. Усі вони почали ображати медиків, поводилися неадекватно та матюкатись.

Віра Олексів розповіла, що медики одразу викликали поліцію. Правоохоронці приїхали на виклик, однак на місці чомусь не склали на порушників протоколів. Попри те, що один з чоловіків в присутності поліцейських, обплював лікарку. А коли поліція поїхала, конфлікт розгорівся з новою силою, а бригада лікарів залишилась один на один із хуліганами.

«Вони починають гримати по нашій машині та хитати нею в результаті чого наш водій зачіпає сусідню машину. Подальші образи та погрози! Нікого у відділок з них забрано не було! Протокол ні на кого не виписаний! В результаті у нас з лікарем піднявся тиск у мене ще довго трусилися руки і ноги, лікар, яка працює більше 20 років довго плакала», – написала Віра Олексів.

Через кілька годин, після розголосу інциденту у Facebook, прес-служба поліції повідомила, що слідчі Франківського відділку вже встановили особи хуліганів.

Ними виявилися семеро чоловіків та жінок віком від 18 до 29 років. Правоохоронці склали на них протоколи за адмінпротоколи через дрібне хуліганство, розпивання алкоголю в заборонених місцях та завідомо неправдивий виклик медиків.