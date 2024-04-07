Партія 48-річного політика перебуває в коаліції з проросійською партією Роберта Фіцо

У другому турі президентських виборів у Словаччині переміг 48-річний Петер Перегріні – провладний критик підтримки України та прихильник стабілізації відносин з Росією. Про перемогу кандидата повідомили у прес-службі словацького управління статистики у неділю, 7 квітня.

За результатом опрацювання 100% виборчих бюлетенів, Петер Пеллегріні обійшов поміркованого прозахідного кандидата та еск-голови МЗС Івана Корчока. У другому турі Пеллегріні набрав 53,12% голосів, а Корчок – 46,87%.

У першому турі виборів 23 березня за право стати президентом боролися дев’ять кандидатів, проте ніхто не набрав абсолютної більшості. До слова, Пеллегріні спочатку поступався своєму опоненту за результатом першого туру – 37,02% проти 42,51% голосів.

Зазначимо, до свого обрання на пост президента Петер Пеллегріні був міністром освіти, науки, досліджень та спорту, а згодом – віцепрем’єр-міністром з інвестицій та інформатизації. Крім того, з 2018 по 2020 рік Пелегріні обіймав посаду прем’єр-міністра Словаччини.

Згодом Петер Пеллегріні посяде місце проукраїнської президентки Зузани Чапутової, яка очолювала країну з 2019 року. Зазначимо, президентські вибори у Словаччині відбуваються кожні п’ять років.

Позиція Петера Пеллегріні щодо України

Новообраний президент є провладним політиком у коаліції з партією чинного прем’єр-міністра Словаччини, Роберта Фіцо. Петер Пеллегріні, який виграв на виборах, має скласти повноваження голови своєї партії «Голос». Партія нового президента може злитися з головуючою партією Фіцо, що допоможе йому наблизитися до повного контролю в парламенті.

Як і Роберт Фіцо, Петер Пеллегріні не підтримує військову допомогу Україні, а також вважає, що Словаччина має стандартизувати відносини з Росією. Пеллегріні не відкидає обмежень щодо Росії з боку ЄС, проте вважає, що санкції проти країни-агресора неефективні та негативно вплинули на мешканців Словаччини.

До слова, Іван Корчок – прибічник санкцій та жорсткого підходу до Росії. Також він виступав за надання Україні як гуманітарної, так і фінансової, і військової допомоги.