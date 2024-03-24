Іван Корчок підтримує членство своєї країни в Європейському Союзі і НАТО

Опозиційний до чинного уряду Словаччини кандидат, екс-міністр закордонних справ Іван Корчок отримав більшість голосів у першому турі президентських виборів. У другому турі він змагатиметься з близьким соратником проросійського прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо – Петером Пеллегріні, пише Associated Press.

Як повідомляється, за результатами першого туру 24 березня, Корчок набрав 42% голосів, тоді як Пеллегріні посів друге місце з 37%.

Оскільки жоден кандидат не отримав абсолютної більшості (понад 50%), у країні 6 квітня організують другий тур.

Загалом за посаду нового президента Словаччини боролися дев’ять кандидатів. Чинна лідерка країни Зузана Чапутова, яка підтримує Україну, не балотувалася на другий термін.

Додамо, що Іван Корчок підтримує членство своєї країни в Європейському Союзі і НАТО. Він був міністром закордонних справ в уряді Ігоря Матовича та постійним представником Словаччини в ЄС, головою делегації на переговорах про вступ країни до НАТО у 2003 році, послом у Німеччині та США.

На вибори Корчок пішов як самовисуванець, проте його кандидатуру підтримують більшість опозиційних сил серед яких ліволіберальна «Прогресивна Словаччина», а також праві консерватори з партії «Свобода та справедливість» та Християнсько-демократичного руху.

Тим часом Петер Пеллегріні, який очолює ліву партію «Глас», виступає за сильну роль держави. Його партія посіла третє місце на парламентських виборах у вересні 2023 року й увійшла до панівної коаліції з партією проросійського прем'єра Фіцо Smer і ультранаціоналістичною Словацькою національною партією. Ця нова влада припинила постачання зброї в Україну.