Житель Самбірщини пропагував ідеї комунізму в «Однокласниках»

Старосамбірський районний суд Львівської області виніс вирок мешканцю Самбірського району Миколі Волинцю за пропаганду комуністичної ідеології в забороненій в Україні соцмережі «Однокласники».

За матеріалами справи, у травні-червні 2023 року в селі Страшевичі Самбірського району уродженець Білорусі Микола Волинець, використовуючи власний мобільний телефон, у забороненій соцмережі «Однокласники» під псевдонімом здійснював публікації з пропагандою комуністичної ідеології, а саме критикував розпад СРСР, поширював зображення із комуністичною символікою тощо.

У липні цього року обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, також визнав свою вину в судовому засіданні.

Суддя Андрій Кушнір визнав пенсіонера винним у виготовленні та поширенні комуністичної символіки (ч.1 ст.436-1 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Водночас суд звільнив винуватця від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.