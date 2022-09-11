Артилеристи ЗСУ перед наступом стріляють по загарбниках агітаційними снарядами

Перед тим, як наступати, артилеристи Збройних сил України запускають снаряди, начинені листівками з інструкціями для російських загарбників, як здатися в полон. Про це йдеться в сюжеті воєнного кореспондента Олександра Осовського, який опублікувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Як йдеться в сюжеті, листівки закликають здатися в полон та інструктують, як саме це зробити. Кожен снаряд містить півтори тисячі таких листівок. Цими снарядами воїни ЗСУ стріляють у різних напрямках, аби якнайбільше окупантів отримали цю інформацію.

Заступниця міністра оборони зазначила, що ці листівки є одним із ефективних способів інформаційної роботи з ворогом перед контрнаступом.

«Перед тим, як просуватися вперед, наші захисники передають "вітання" російським окупантам і дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі їх чекає тільки смерть», – написала вона у Facebook.

Нагадаємо, ЗСУ за останні кілька днів майже вибили росіян із Харківської області. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українським воїнам до виходу на державний кордон залишилося 50 км.