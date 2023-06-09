Затоплена площа в Херсоні унаслідок підриву Каховської ГЕС, 9 червня 2023

Напередодні підриву Каховської ГЕС, російські окупанти активніше мародерили на окупованих територіях Херсонщини, повідомив Центр національного спротиву.

«Напередодні підриву гідроелектростанції вони почали активніше розкрадати майно та вивозити в бік окупованого Криму. Мародерили росіяни не лише на лівобережжі, також окупанти обносили готелі та бази відпочинку в курортних містечках та селах, зокрема села Стрілкове», – сказано в повідомленні.

Також у ЦНС зауважили, що напередодні теракту росіяни посилили заходи з пошуку українського підпілля. В ЦНС дійшли висновку, що ці події вкотре вказують на те, що росіяни планували підрив Каховської ГЕС та провели низку підготовчих заходів. Зокрема впродовж весни вони систематично евакуйовували свої окупаційні адміністрації з лівобережжя Херсонщини.

Нагадаємо, росіяни підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. 9 червня СБУ оприлюднила аудіоперехоплення розмов окупантів, у яких вони зізнаються в своїй причетності до цього злочину.

Внаслідок підриву ГЕС десятки населених пунктів виявилися затопленими. Відомо, що в населених пунктах, які перебувають під контролем України, внаслідок затоплення загинули п’ятеро людей (четверо на Херсонщині та одна людина – на Миколаївщині), 13 зникли безвісти. Водночас достовірна інформація про кількість загиблих та зниклих безвісти в окупованих населених пунктах відсутня.