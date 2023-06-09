Перед підривом Каховської ГЕС окупанти посилили мародерство
Напередодні підриву Каховської ГЕС, російські окупанти активніше мародерили на окупованих територіях Херсонщини, повідомив Центр національного спротиву.
«Напередодні підриву гідроелектростанції вони почали активніше розкрадати майно та вивозити в бік окупованого Криму. Мародерили росіяни не лише на лівобережжі, також окупанти обносили готелі та бази відпочинку в курортних містечках та селах, зокрема села Стрілкове», – сказано в повідомленні.
Також у ЦНС зауважили, що напередодні теракту росіяни посилили заходи з пошуку українського підпілля. В ЦНС дійшли висновку, що ці події вкотре вказують на те, що росіяни планували підрив Каховської ГЕС та провели низку підготовчих заходів. Зокрема впродовж весни вони систематично евакуйовували свої окупаційні адміністрації з лівобережжя Херсонщини.
Нагадаємо, росіяни підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. 9 червня СБУ оприлюднила аудіоперехоплення розмов окупантів, у яких вони зізнаються в своїй причетності до цього злочину.
Внаслідок підриву ГЕС десятки населених пунктів виявилися затопленими. Відомо, що в населених пунктах, які перебувають під контролем України, внаслідок затоплення загинули п’ятеро людей (четверо на Херсонщині та одна людина – на Миколаївщині), 13 зникли безвісти. Водночас достовірна інформація про кількість загиблих та зниклих безвісти в окупованих населених пунктах відсутня.