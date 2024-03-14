У четвер, 14 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Петро Порошенко програв суд, який він сам ініціював. Нардеп позивався до львівських прикордонників та віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнієнка.

Третя платіжка за газ. Мешканці багатоповерхівок платитимуть за обслуговування мереж раз на декілька років.

Здав кров – отримай квиток. Донори у Львові можуть безкоштовно піти в кіно, театр чи на екскурсію.

Форма від «Койота». Переселенка з Києва заснувала у Львові підприємство, яке шиє одяг та спорядження для військових.

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