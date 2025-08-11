Перед початком спостережень варто дати очам час звикнути до темряви

Персеїди – один із найяскравіших метеорних потоків року, який можна побачити і в Україні. Однак, щоб насолодитися видовищем на повну, варто обрати правильне місце та час.

Де і коли найкраще спостерігати зорепад?

Хоча Персеїди видно неозброєним оком, астроном Михайло Рябов радить вирушати якомога далі від міського світла, на відкриті місцевості – поля чи інші відкриті ділянки, де небо буде максимально темним. Перед початком спостережень варто дати очам час звикнути до темряви, аби побачити навіть найменші спалахи.

Найкращий період для перегляду зорепаду – від півночі до світанку. Якщо ви маєте фотокамеру чи смартфон з нічним режимом, у вас є шанс зафіксувати метеор.

«Падаючі частки бувають дуже різні – іноді досить великі, навіть типу маленьких болідів, але переважно це дрібні частинки, що дають яскраву картину. Якщо набратися терпіння, можна спостерігати їх протягом ночі. Треба дивитися в той бік, де темніше небо, щоб нічого не заважало», – розповів Михайло Рябов.

І хоча цього року умови для спостережень будуть складнішими через майже повний Місяць, який завадить побачити більшість метеорів, ви можете спробувати сховатись в тінь дерев, щоб заблокувати його світло та мати змогу роздивитися зорепад.

Спостерігати за зорепадом можна від середини липня і майже до кінця серпня. Проте пік цього небесного явища відбудеться у ніс з 12 на 13 серпня.

За матеріалами «24 канал» та «Суспільне».