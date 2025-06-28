Якщо на Петра та Павла буде холодно – рік буде голодний

День Петра і Павла здавна вважався не лише релігійним святом, а й орієнтиром для селян, які уважно спостерігали за природою. Саме на 29 червня люди звертали увагу на погодні зміни, поведінку птахів і навіть власне самопочуття, усе це могло підказати, яким буде врожай, зима та загальний добробут у родині. Деякі прикмети стали настільки точними, що передавалися з покоління в покоління. «Вікна» пишуть про найпопулярніші старовинні прикмети.

Якщо йде дощ, урожай зерна буде хорошим. Волога на Петра вважалася благословенням для полів. Дощ обіцяв достаток і добрі жнива, мовляв, земля сама поливає засіяне, аби дати рясний врожай.

Якщо у цей день жарко – чекай морозного Різдва. Спека на Петра свідчила про перепади температур у річному циклі. Наші пращури вірили в природний баланс: якщо літо палає, то зима замерзає сильніше.

Якщо на Петра та Павла буде холодно – рік буде голодний. Похолодання в цей день сприймалося як поганий знак. Такі зміни могли зіпсувати посіви, а затяжне літо без тепла часто не давало вчасного врожаю.

Не спати в ніч на Петра і Павла – до щастя та здоров’я. Ніч перед святом вважалася магічною. Вірили, що бодрість і духовна зосередженість у цю пору приносять людині силу, удачу й навіть зцілення на цілий рік.

Якщо зозуля замовкла за тиждень до свята – зима буде ранньою. Зозуля була своєрідним «прогнозом» для селян. Її раптова тиша вказувала на завершення теплої пори та швидке похолодання.

Не можна їсти плоди нового врожаю до свята. Вживання першого врожаю до Дня Петра і Павла вважалося гріхом і недобрим знаком. Люди вірили, що це може відібрати майбутню врожайність, а родина залишиться без достатку.