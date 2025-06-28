Цей день присвячений пам’яті святих апостолів Петра і Павла

День Петра і Павла – одне з найважливіших літніх церковних свят, яке щороку об’єднує мільйони православних християн. У 2025 році його відзначають 29 червня. Цей день присвячений пам’яті святих апостолів Петра і Павла, найближчих учнів Ісуса Христа, які стали символами віри, відданості й місіонерства.

Святі апостоли після Вознесіння Христа понесли Слово Боже по всьому світу, закладаючи основи християнських спільнот і утверджуючи віру навіть у найважчі часи. Віряни й сьогодні звертаються до них у молитвах із проханням про захист, мудрість і духовну підтримку. Як святкують цей день і про основні традиції пишуть «Вікна».

Як святкують День Петра і Павла в Україні

Свято традиційно починається з ранкової церковної служби. Люди йдуть до храмів, щоб приклонитися перед іконами апостолів, поставити свічки та попросити заступництва для себе й рідних. У багатьох регіонах також освячують воду та зібране власноруч цілюще зілля – різнотрав’я, що здавна вважалося оберегом від злих сил.

Наші предки ретельно готувалися до цього дня: прибирали оселі, білили стіни, прикрашали вікна та ікони рушниками. Ці дії символізували духовне очищення й пошану до апостолів.

Традиційна вечеря та символічні страви

Особливе значення мав святковий стіл. Оскільки це перший день після завершення Петрівки (Петрового посту), вечеря повинна була бути щедрою. Обов’язково готували рибу – символ духовної чистоти та віри. Страви подавали з пісними соусами, а також готували традиційні мандрики, невеликі коржі з борошна, сиру, маслянки й яєць. За формою і смаком вони нагадують сучасні сирники, а їхня назва символізує мандри апостолів.

Після святкового застілля їжу не прибирали, вважалося, що це знак пам’яті про померлих родичів, які в цю ніч можуть навідатися до дому.

Народні звичаї

У День Петра і Павла часто розпочинали весільний сезон. За повір’ям, шлюби, укладені після цього свята, були міцними й щасливими. Також саме з цього дня в багатьох селах дозволяли риболовлю, адже символіка риби тісно пов’язана з апостолами, які були рибалками до свого покликання.

Молодь збиралася на вечорниці, водили хороводи, співали пісень та веселилися на природі. Та вже наступного дня починалися активні сільськогосподарські роботи – збір урожаю, косовиця, заготівля сіна.