Не можна виконувати важку фізичну роботу

День Петра і Павла – це не лише час молитви та світлого вшанування апостолів, а й період, коли важливо дотримуватися певних обмежень. Віряни з покоління в покоління передають застереження, які допомагають уникнути лиха, зберегти душевну рівновагу та благополуччя в родині. Порушення традиційних заборон у цей день може, за повір’ями, накликати неприємності або стати причиною духовного дисбалансу. Що не можна робити у цей день, пишуть «Вікна».

Що ж категорично не рекомендується робити 29 червня:

Не можна виконувати важку фізичну роботу. День Петра і Павла – це свято, а не буденний день. Робота в полі, в саду чи активне прибирання в хаті вважалося неповагою до апостолів. Традиція закликає провести цей день у спокої, молитві або в колі сім’ї.

Заборонено шити, в’язати та займатися рукоділлям. Будь-яка творча праця руками вважається недоречною. У народі вірили, що такими діями зашиваєш собі щастя або зв’язуєш свою долю і в ній починаються труднощі.

Не рекомендується купатися у відкритих водоймах. З давніх-давен побутувало повір’я, що вода цього дня забирає на дно. Через підвищену небезпеку купання в річках, озерах чи ставках вважалося ризикованим – могли статися нещасні випадки.

Не можна давати й брати гроші або речі в борг. Фінансові операції 29 червня – під забороною. Люди вірили, що позика в цей день винесе з дому удачу й добробут, а борги, взяті цього дня, буде важко повернути або вони стануть тягарем на довгий час.

Не варто ходити в ліс. Особливо самотужки. Вірили, що ліс у цей день закривається, стає небезпечним: можна заблукати, зустріти нечисту силу або повернутися звідти з поганим настроєм і важкими думками.